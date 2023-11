Chi è Asia Valente e perché è finita nel mirino dell’Antitrust

Leggi su cultweb

(Di lunedì 20 novembre 2023), nata a Benevento il 12 aprile del 1996 è un influencer ed ex concorrente di svariati show televisivi,al centro di un’istruttoria aperta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per presunta pubblicità occulta sui social.però ha replicato con fermezza che tutti i suoi post su Instagram “sono totalmente in collaborazione con l’altra parte. Non c’è mai stato lucro o scambio di soldi” I suoi guadagni, spiega, arrivano da Onlyfans e da altri lavori.vive a Milano, sappiamo che è fidanzata con William Boccotti e che in passato ha avuto storie con Arturo Bruni dei Dark Polo Gang., diventata famosa anche per la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020, a Ciao Darwin e Le iene, è una fashion blogger, influencer e modella. Come ogni ...