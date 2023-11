Charlotte Casiraghi sceglie un beauty look al sapore di cioccolato

Leggi su amica

(Di lunedì 20 novembre 2023) La scelta dello smalto dinon è mai casuale. La principessa monegasca ha colto l’occasione della Festa Nazionale di Monaco 2023 – che si è tenuta domenica 19 novembre – per salutare il suo popolo con le unghie smaltate di, scaldato da riflessi scarlatti. Un nuovo colore per lei che sperimenta, ogni volta per una cerimonia pubblica, una sfilata o un festival cinematografico o di letteratura, una tinta diversa per le sue unghie. Le sue preferite sono le manicure monocolore o al massimo quelle griffate. Ama le nail art semplici, con qualche eccezione più stravagante accolta nel passato. Le unghie aldidi...