Charlene di Monaco | sirena in paillettes e rubini Carolina di Monaco | gelida

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 novembre 2023)diha letteralmente brillato al tradizionale Ballo per la Festa Nazionale del Principato, indossando un abito adi paillette rosse, firmato DidierAngelo, e impreziosito dae brillanti. Ma a guastarle la serata c’eradi, anche lei scintillante, col look di Chanel. E non sembrava affatto contenta. Presenti e assenti importanti al Ballo esclusivo per la Festa Nazionale Quello die Alberto diè stato un weekend impegnativo. È iniziato con la distribuzione dei regali della Croce Rossa, ha continuato con la cerimonia a Palazzo di domenica 19 novembre, giorno della Festa Nazionale e si è concluso con il gran ballo al Grimaldi Forum. Ad aprire la ...