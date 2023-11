Chaouqui | “Il Vaticano con la storia dei due popoli e due Stati illude i palestinesi”

(Di lunedì 20 novembre 2023) A parlare è l’ex “Papessa”, la donna che venne accusata di aver passato informazioni sensibili alla stampa Una donna che per un momento preciso dellaè stata sulla bocca di tutti. Lei è Francesca Immacolata, conosciuta in un periodo storico ben preciso con il nome di “Papessa” perché lavorava ina stretto contatto con Papa Francesco e venne accusata di aver passato del materiale sensibile alla stampa. Si è anche fatta tre giorni di carcere inper quanto era stata considerata grave la sua situazione. Ma lei da combattente risponde subito a tono al quotidiano La Verità che l’ha intervistata: “Accusata ingiustamente, specifichiamo! Da chi ora è sotto processo inper reati molto gravi quali malversazione, peculato e costruzione di una rete diplomatica parallela a ...

