Chiara Ferragni inaugura un nuovo store a Roma : Chanel Totti (e non solo) tra gli invitati

Chanel Totti e Cristian Babalus - la storia diventa più seria? Il dettaglio che non è sfuggito ai social

Chanel Totti e Cristian Babalus - l'anello al dito : la storia diventa più seria? Il dettaglio non sfugge ai fan

Chanel Totti mostra la nail art ma un anello ruba la scena - Possibile fidanzamento

Chanel Totti e Cristian Babalus, sui social spunta già un anello al dito Vanity Fair Italia

Chanel Totti e il fidanzato hanno un'attività: cosa vendono Webboh

Ilary Blasi: su Netflix arriva ‘Unica’, documentario girato ‘di nascosto da Totti’

Ilary Blasi protagonista di Unica, documentario targato Netflix che racconterà tutta la verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.

