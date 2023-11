Celebrazioni Virgo Fidelis | patrona dei Carabinieri | domani santa messa nella Cappella Palatina

(Di lunedì 20 novembre 2023) Caserta. In occasione della celebrazione della “”,dell’Arma dei, il Colonnello Manuel Scarso, Comandante Provinciale di Caserta parteciperà insieme aidella provincia, alle autorità civili e militari e a numerosi invitati, allache sarà Officiata alle 17.30 da S.E. Mons. Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta, presso lasuggestive cornice della Reggia di Caserta. La scelta della Madonna “”, come celestedell’Arma, è da sempre ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica dell’Arma deiche ha per ...

I carabinieri celebrano la patrona Virgo Fedelis, divieto di sosta in via Avezzano

per laFedelis, patrona dell'Arma dei carabinieri, martedì 21 novembre, nella chiesa del Santissimo Crocifisso, a Chieti Scalo. Alla celebrazione, parteciperanno militari da tutta ...

Bozzolo, ieri le celebrazioni della Virgo Fidelis, presente l’Arma OglioPoNews

La celebrazione della Virgo Fidelis al Santuario di Crea Il Monferrato

Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Domani una Santa Messa a Salerno

Sarà celebrata domani, martedì 21 novembre, la Santa Messa in occasione della festività della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. Alle ore 18, presso la parrocchia San Vincenzo de' Paoli ...

Ucraina-Italia in campo neutro alla BayArena di Leverkusen per via della guerra

(Adnkronos) – Questa sera, l’Italia affronterà l’Ucraina in una gara decisiva per la qualificazione diretta agli Europei del 2024 in Germania, Curiosamente la sfida si giocherà proprio in terra tedesc ...