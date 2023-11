Cecilia riflesso piccante | il selfie conquista i fan

Fabio Ridolfi e il diritto negato di una morte dignitosa

... non ci sono dubbi: il ritardo altro non è che ildi un ostruzionismo che appartiene a un ... Dopo sei ore di sedazione profonda si è spento nella sua casa di Fermignano, mentre mamma, ...

NAPOLI. In anteprima il quarto cd di Cecilia Sanchietti, in uscita a ... Vita Web TV

Riflessi di Infinito Nero Il Giornale della Musica

Elezioni 2024 Firenze, né primarie né un’alleanza con Iv: prime indicazioni nel Pd fiorentino

No alle primarie, sì a Sara Funaro candidata. Ma, soprattutto, no a Italia Viva in coalizione. Dal primo giorno di consultazioni all’interno del Pd fiorentino arriva almeno una sentenza inattesa, ...

La Notte Bianca torna a Villa Medici giovedì 23 novembre per presentare il lavoro dei borsisti in residenza presso l’Accademia di Francia a Roma

Performance, letture, concerti, installazioni, proiezioni si snodano negli spazi di Villa Medici: questi incontri scandiscono il tempo della visita e intrecciano un riflesso con l ... e di IUNO con le ...