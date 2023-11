Cecchettin | Mulè | ' Costituzione base per contrastare violenza genere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Ciò che oggi è bene sottolineare dopo l'assassinio di Giulia e davanti all'abisso di oltre 100 femminicidi nel 2023 è che laitaliana contiene tutti i principi necessari per affermare una piena e totale parità di uomini e donne, premessa indispensabile per rimuovere il terreno di coltura della: il principio di eguaglianza senza distinzioni di sesso, il principio per cui la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per cui di fatto le donne sono ancora collocate in posizione di inferiorità rispetto agli uomini in molti ambiti e settori, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, i diritti della donna lavoratrice, le pari opportunità nelle istituzioni. Ebbene, sono queste le norme da cui partire nel guardare al fenomeno su un piano giuridico, che possono strutturalmente ...