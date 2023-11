C’è ancora domani Quante ancora così? 

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 20 novembre 2023) Prendo in prestito il titolo del meraviglioso film di Paola Cortellesi, per fare un augurio a me, a noi, alle donne che vivono in Italia e che non sono al sicuro, mai. Perché uncosì io non lo voglio. C’è. Speriamo lo sia sul serio,, differente, migliore. Un pensiero a voce alta, una riflessione tra me e me, un elenco raccappracciante da far venire la nausea. A immaginare paura, difesa, accanimento e morte. Da leggere piano. Un nome alla volta. Una vita alla volta. Teresa Spanò 2 Gennaio Giulia Donato 4 Gennaio Martina Scialdone 13 Gennaio Oriana Brunelli 14 Gennaio Teresa Di Tondo 15 Gennaio Alina Cristina Cozac 22 Gennaio Giuseppina Faiella 28 Gennaio Yana Malayko 1 Febbraio Margherita Margani 4 Febbraio Antonia Vacchelli 6 ...