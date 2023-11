CdS – Napoli | rinnovo e futuro Politano | l’agente Giuffredi è categorico

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 novembre 2023) 2023-11-20 21:34:58 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: “Neldevono giocare giocatori che amano la maglia e che vedono il club azzurro come un punto d’arrivo.rispecchia questa caratteristica, abbiamo parlato con il presidente del suoe lui ha sempre dato massima disponibilità. Vuole finire la sua carriera qui a“. Così Mario, agente tra gli altri di Matteo, in collegamento con Radio Kiss Kiss.su Gaetano, Garcia e Mazzarriha aggiunto: “Sarà titolare stasera in Nazionale? Ogni allenatore fa le sue scelte, mi auguro di vederlo in campo dal primo minuto. Gaetano deve giocare ...