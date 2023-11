Castellacci | “Per Zielinski solo una banale tonsillite”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023) Enrico, ex responsabile medico della nazionale italiana, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “Questa sera è importantissima, l’Italia non deve steccare. Veniamo da un periodo balordo e anche mentalmente dobbiamo uscirne fuori. Luciano ha riportato grande entusiasmo nella Nazionale e speriamo che ora vengano anche i risultati a confermare tutto”. “e l’angina? Mi hanno contattato in tantissimi da Napoli, colleghi e addetti ai lavori. L’angina streptococcica è una, con delle placche alla gola e una sindrome influenzale. L’angina pectoris è molto più preoccupante, trattandosi di una questione cardiaca, ma non è certo questo il caso. Persarà unainfluenza, un male di stagione ...