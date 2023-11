Caso Montante | giudici appello | ' acquisiva informazioni riservate su politici e magistrati' **

(Di lunedì 20 novembre 2023) Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Antonello, l'ex Presidente degli industriali siciliani condannato a otto anni per corruzione, con l'aiuto di alcuni complici, anche loro condannati, avrebbe avuto "ripetutamente accesso" alle "banche dati Sdi per procedere ad interrogazioni non autorizzate su imprenditori,, amministratori, professionisti, editori, giornalisti, collaboratori di giustizia, persone sospettate di appartenere alla criminalità organizzata, un magistrato, i suoi familiari e la sua autovettura". E' quanto scrivono idella Corte d'di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza che ha condannatoa 8 anni.

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - "Vi fu una sistematica attività delle più influenti autorità nel sottolineare l'importanza" dell'impegno dell'ex Presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante " ...

Processo Montante, la teste: “Controlli continui al nostro torronificio”

CALTANISSETTA – “ Personalmente non conosco Antonello Montante ma lui era un cliente del nostro torronificio, quando c’era ancora mio padre. Veniva ad acquistare da noi”. È il racconto di Giuliana Ger ...