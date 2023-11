Caso Montante | Caltanissetta | depositate dopo 500 giorni le motivazioni processo appello**

(Di lunedì 20 novembre 2023) Palermo, 20 nov. (Adnkronos) -500sono stateoggi presso la cancelleria della Corte d'appello di, come apprende l'Adnkronos, ledeld'appello in cui è stato condannato l'ex presidente di Sicindustria, Antonello, a 8 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. In primo grado aveva avuto 14 anni. Condannati, nel luglio del 2022, anche alcuni componenti del suo “cerchio magico”, accusati a vario titolo di corruzione, rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio e favoreggiamento. A 5 anni è stato condannato il capo della security di Confindustria Diego Di Simone (il gup gli aveva dato 6 anni e 4 mesi), a 3 anni e 3 mesi il sostituto ...

A Foligno è ancora emergenza furti: prese di mira attività e abitazioni

... quando mi sono accorto che la parte in metallo delera sollevato " commenta - . Non so ... Anche in questole immagini delle telecamere potrebbero servire per risalire all'autore o agli ...

**Caso Montante: Caltanissetta, depositate dopo 500 giorni le ... Il Dubbio

“Pressioni per fondi sui rifiuti”, la conferma di Armao al processo Montante BlogSicilia.it

Processo Montante, Armao: “Ci furono pressioni di Confindustria”

CALTANISSETTA – “Il settore dei rifiuti è stato ed è ancora oggi un settore molto delicato nel panorama dei servizi che si incentra su una titolarità in parte regionale in parte delle amministrazioni ...

Skoda Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV Monte Carlo nuova a Torino

Cinture posteriori laterali automatiche a 3 punti con etichetta ECE, Clacson monotonale, Climatizzatore automatico "Climatronic", Climatizzatore manuale, Clip porta ticket sul montante A ...