Caso Cecchettin | il padre di Filippo scrive a quello di Giulia | Perdono

(Di lunedì 20 novembre 2023) Non risulterebbe invece al legale, come anche allo zio materno di Giulio Andrea Camerotto, che i due si siano sentiti direttamente al telefono. L'incontro tra i genitori a tre giorni dalla scomparsa I ...

"Turetta in Italia entro 48 ore". Caso Cecchettin - l'annuncio di Tajani

Rai - Antonella Clerici sul caso di Giulia Cecchettin : «Dobbiamo educare i nostri figli ai no - alle sconfitte» – Il video

Mara Venier attaccata da PD per caso Giulia Cecchettin a Domenica In

Giulia Cecchettin e quel post di Marchisio che fa discutere

GIULIA, LA SORELLA ELENA ATTACCATA DAL CONSIGLIERE VALDEGAMBERI: SCOPPIANO LE POLEMICHE (... Trovo vomitevole chi, come in questocon tanto di hashtag e di piedini in bella vista, cerca ...

Giulia Cecchettin, la ferita che si riapre: “Uccisa come mia sorella Elisa” LA NAZIONE

Filippo Turetta indagato per omicidio volontario: "Video aggressione serve per ricostruzione fatti"

Antonella Clerici sull'omicidio di Giulia Cecchettin: "Educhiamo i figli ai no e alle sconfitte" In apertura a È sempre Mezzogiorno su Rai 1, Antonella Clerici dedica al caso di Giulia Cecchettin una ...

Violenza sulle donne: Codacons scrive alle radio italiane

Anche il Codacons, dopo il drammatico caso di Giulia Cecchettin, scende in campo contro la violenza sulle donne, e lo fa attraverso il suo Sportello anti-stalking nato proprio per offrire supporto ...