Caserta | Festa dell’albero 2023 | il circolo Arci Galileo piantuma 11 alberi in via Ferrara

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 20 novembre 2023). Il 26 Novembre rizione degliin viaper la giornata mondiale. È programmata per il 26 Novembre alle 10.30 la riqualificazione del primo tratto di viaorganizzato daldi via San Carlo e dagli abitanti del quartiere. “Abbiamo scelto di partire da un’azione simbolica in una data così importante a livello mondiale per lanciare un messaggio chiaro” spiega il presidente delDomenico D’Ambrosio. “Crediamo che la rigenerazione dei nostri quartieri parta dal basso, costruendo insieme relazioni e azioni che ci permettano di riappropridel nostro territorio. Insieme possiamo migliorare la nostra città. Abbiamo scelto di farlo ...