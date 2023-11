Casalnuovo di Napoli | grande attesa per la seconda edizione dell’evento | “Babbo Natale al Museo”

Casalnuovo di Napoli - le coloratissime sculture di Cracking Art giungono in città

Casalnuovo di Napoli : posa della prima “scultura” per il nuovo “Parco delle Chiocciole”

Casalnuovo di Napoli - 50enne arrestato dalla Polizia Municipale per resistenza e ricettazione

Il Real Casalnuovo batte la Nuova Igea Virtus e scavalca la LFA Reggio Calabria. E tra una settimana ci sarà il match al Granillo

Gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Triolo, il Realsblocca con Vivacqua al 49' e raddoppia con Dore al 52'. Succede tutto in tre minuti, gli uomini di Esposito indirizzano la ...

UniFortunato, oggi l'inaugurazione del nuovo Centro di ... BeneventoNews24.it

Al via il Centro di orientamento dell'Unifortunato a Casalnuovo Agenzia ANSA

LIBRI - "Testimonianze" di Elisa Tamassi, presentazione lunedì 27 novembre a Napoli

Quasi la totalità delle storie è ambientata a Napoli, da cui Jo March, pseudonimo dell’autrice, prende spunti realistici e suggestioni. L’autrice aiuta a riflettere sulla complessità delle vicende ...

Casalnuovo di Napoli, al via l'evento «Babbo Natale al Museo»

Babbo Natale prenderà casa presso il piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi, di Via Roma 148 a Casalnuovo di Napoli. La Sfilata avrà luogo con l’arrivo di Babbo ...