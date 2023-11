Caro-neve | aumenti record | quanto costano skipass e settimana bianca

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 novembre 2023) Anche quest’anno andare a sciare costerà. La stagione invernale alle porte registra già rincarisui prezzi di, lezioni di sci e alloggi: glimedi rispetto allo scorso anno si aggirano intorno all’8%, con alcune località che registrano picchi del 22% rispetto a due anni fa. In generale, si stima che questiabbiano un impatto del 25% sull’intera filiera dell’industria turistica legata alla, compresi alloggi, servizi di ristorazione, scuole di sci, noleggio di attrezzature e materiali.Esborsi importanti per gli appassionati di sci, che per unapossono arrivare a spendere in media fino a 1.750 euro a testa. La denuncia arriva da Assoutenti, che ha analizzato i costi dei servizi sciistici e le spese ...