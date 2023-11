Capello | “La Roma ha puntato su giocatori a rischio | ma queste scommesse non hanno pagato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabioha condiviso il proprio punto di vista sulladi Mourinho, che non è partita bene in campionato: “Credo che ci siano tanti fattori a spiegare quest’inizio complicato. Laha scommesso su tanticon un importante passato di infortuni, ma per il momento la lotteria non ha dato i risultati sperati. Sarà dunque fondamentale recuperare gli infortunati. Solamente così si può pensare di vincere gli scontri diretti contro le rivali per le zone di vertice, cosa che finora allanon è riuscita“. Sul ruolo di José Mourinho, invece: “Sicuramente può essere un valore aggiunto perché in carriera ne ha viste tante e sa come uscire dai momenti difficili. Avere un tecnico carismatico e di grande esperienza rende i...