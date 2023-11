Canada Goose e Concepts lanciano una capsule collection per il Black Friday

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 20 novembre 2023) La collaborazione porta in primo piano l’iridescenza, una nuova ispirazione streetwear che reimmagina la famiglia di prodotti Crofton in colori vivaci e stagionaliannuncia il lancio della sua nuova collaborazione con il brand di streetweardi Boston. La collaborazione FW23consiste in una collezione lifestyle completa, che offre tutte le categorie di prodotti dalla testa ai piedi, tra cui il Crofton Vest, il Crofton Puffer, il Waist Pack coordinato e il primo Crofton Puffer Boot in collaborazione con un brand. Lapresenta anche un nuovo ed entusiasmante modello creato in esclusiva, il Track Pant, perfetto per completare un look audace da capo a piedi per la stagione autunno/inverno. La ...