Can Yaman si espone su Viola come il Mare 2 : ''Sarà uno spettacolo''

Nei nuovi episodi della soap opera turca in onda stasera su Canale 5 - un nuovo colpo di scena sconvolge la vita dei protagonisti. E Demir cerca una soluzione per ripulire l'immagine di Yaman

Quando andrà in onda Viola come il mare 2 Riprese siciliane finite per Francesca Chillemi e Can Yaman

Sono da poco finite a Palermo le riprese siciliane di Viola come il mare2 con l'attrice messinese Francesca Chillemi e. A rincorrersi nelle settimane scorse gli scatti e i video dei due attori nei profili ufficiali e nelle varie pagine social dedicate alla fiction, sul set, in fase di trucco e in giro per la ...

Can Yaman, Basic Instinct Vanity Fair Italia

Can Yaman sorprende su Instagram: ''Finalmente possiamo annunciare…''

Can Yaman fa un importante annuncio su Instagram. Il divo turco ha una bellissima notizia da dare a tutti i suoi sostenitori. Can Yaman ha lasciato alle spalle le polemiche delle ultime settimane, ...

Can Yaman il primo ciak di Sandokan nel 2024

Sandokan serie tv accantonata dalla Lux Vide ma che potrebbe vedere la luce nel 2024. Secondo voci di corridoio la Lux Vide starebbe iniziando a muoversi per rendere possibile l’inizio delle riprese d ...