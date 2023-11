Campionati italiani di maratona | Nicola Bonzi è medaglia d’argento nazionale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Zogno., atleta ventottenne di Zogno, ha conquistato laassoluta italiana nella. Nella gara che si è tenuta domenica (19 novembre) a Verona, il corridore dell’Atletica Valle Brembana ha tagliato il traguardo al secondo posto, dietro il campione Francesco Agostini. Ha percorso i 42,195 km del tracciato – percorso per la prima volta a livello di campionato– in 2 ore 15 minuti e 28 secondi, davanti al brianzolo Riccardo Mugnosso e dietro soltanto al nuovo campione Francesco Agostini di 1 minuto e 7 secondi.è figlio d’arte: suo papà Fausto è stato pluricampione del mondo di corsa in montagna.