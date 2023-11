Calciomercato Inter | ecco il nuovo tassello per la difesa | “Lui il prescelto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Un campionato da protagonisti guardando tutte le rivale dall’alto del primo posto e un girone di Champions League già superato brillantemente. L’avvio dei nerazzurri, finalisti perdenti della scorsa edizione della coppa dalle grandi orecchie, si è rivelato essere davvero molto positivo e ricco di spunti. Nessuno in casa della Beneamata ha voglia di adagiarsi sugli allori con Beppe Marotta e Piero Ausilio pronti a muovere passi concreti per piazzare il primo colpo neldell’: ai meneghini piace, terribilmente, il difensore centrale Tiago Djalo e i dirigenti delle trattative contano di chiudere a gennaio per la prossima estate., possibile affondo per l’estate su Tiago Djalo (Credit foto – Getty Images)“Non è un mistero da mesi che uno dei profili che Ausilio e Marotta stanno ...