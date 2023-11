Calciomercato Fiorentina | prende forma la pista balcanica per rinforzare la fascia destra

Leggi su europa.today

(Di lunedì 20 novembre 2023) Un finale di 2023 imbottito di impegni, con tanto di rush finale per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Conference e primo “dentro-fuori” in Coppa Italia, ed un inizio di 2024 con il primo trofeo in palio (la final four di Coppa Italia in Arabia Saudita). Due mesi che la...