Calcio | Vinicius e Gavi ko | Real e Barça guardano al mercato di gennaio

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Idea Werner per l'attacco dei blancos, possibile rientro dal Girona in blaugrana per Pablo Torre MADRID (SPAGNA) - Stringere i denti per il prossimo mese e mezzo e poi andare sulper tappare i buchi. La sosta per le nazionali sta costando carissima aMadrid e Barcellona. I blancos, dopo