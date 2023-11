Calcio | scende in campo la Nazionale italiana dottori | medici ‘malati’ di pallone

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Sotto il camice la maglia verde e nera, che ricorda la 'tuta' del medico chirurgo, e al posto dello stetoscopio gli scarpini. E' pronta are suldala. La presentazione oggi all'Università Sapienza di Roma. I 'tre punti' della vittoria saranno la solidarietà e l'aiuto al mondo no-profit, per fare del bene agli altri. La squadra è eterogenea e copre più specialità, dal medico di famiglia all'infettivologo, al docente di Fisiatria. E anche l'età va dai 26 ai 65, dallo specializzando al professore universitario. Se questa sera ladibatte l’Ucraina e si qualifica ai prossimi Europei "vogliamo sfidare gli azzurri per festeggiare. Lanciamo un appello al mister Spalletti che ...