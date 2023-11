Calcio | Nunziata | ' speravo di arrivare alla partita in Irlanda in testa al girone | ora restiamoci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Per il terzo biennio di fila, c'è ancora l'sulla strada dell'Italia nella corsa all'Europeo Under 21. Martedì alle 18.30 Turner's Cross di Cork (diretta Rai 2) gli Azzurrini sono chiamati a difendere il primato nel Gruppo A, conquistato con il 7-0 di giovedì scorso a Serravalle contro San Marino e graziesconfitta proprio dell'in Norvegia del giorno dopo. "dia questada primo nel- ha ammesso l'allenatore Carminenella conferenza stampa della vigilia -. Siamo primi e ora dobbiamo cercare di restarci, in undifficile. Credo però che i risultati dipendano da noi e non dagli altri, perché questa è una squadra che ha valori e giocatori ...