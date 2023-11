Calcio | Ceo Bayer Se Xabi Alonso vorrà andare via ne parleremo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Smentita l'esistenza di una clausola in caso di chiamata di Real,n o Liverpool LEVERKUSEN (GERMANIA) - Nessuna clausola d'uscita ma sedovesse decidere di accettare una nuova e più prestigiosa sfida, ilLeverkusen non si metterà di traverso. È questa in sintesi la posizione d

Genoa, nuove grane sul piano di ristrutturazione del debito: il club ha chiesto la riduzione solo all'Erario. E gli altri debitori

...rispetto allo scenario di una liquidazione fallimentare che nel caso delle società di, causa ...in modo da riportare la versione ufficiale del club sulla vicenda e porre alcune domande al, ...

Bayer Leverkusen, la smentita: nessuna clausola pro Real per Xabi Alonso ItaSportPress

Successone canali WhatsApp e Telegram: anche la Divisione li avrà ... Divisione Calcio a 5

La Divisione si unisce al successone dei canali WhatsApp e Telegram: come iscriversi

Luca Zaia, Governatore del Veneto, il primo a far richiesta per la sua regione dei canali di WhatsApp, una delle funzionalità più importanti rilasciate in questo 2023 che volge al termine per l’app di ...

Genoa, il piano di ristrutturazione del debito: richiesta la riduzione solo all'Erario

Anche il Genoa dunque, come già la Sampdoria e la Reggina (con esiti opposti, positivi per i blucerchiati, nefasti per gli amaranto calabresi) aderisce al codice della crisi delle imprese (legge 14/20 ...