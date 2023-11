(Di lunedì 20 novembre 2023) Confermati i timori a caldo per il centrocampista spagnolo, 6 - 8 mesi di stop ROMA - Confermati i timori a caldo circa le condizioni di, centrocampista della Nazionale spagnola infortunatosi ...

Calciomercato - il Barcellona bussa in casa Atalanta : pronta una super offerta

BARCELLONA, C'È L'ESITO DEGLI ESAMI: LESIONE DEL CROCIATO PER GAVI - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Barcellona. Rottura del crociato per Gavi, operazione a breve Tiscali

Si è spento Giovanni D’Angelo. Condoglianze ai colleghi Menolascina e Giliberto

Si è spento improvvisamente Giovanni D'Angelo, grande appassionato di sport e di calcio messinese. La Redazione di MessinaSportiva, in ogni sua componente, rivolge le più sentite condoglianze ai colle ...

Gavi, stagione finita. L'ira del Barcellona contro la Spagna

L'ennesimo infortunio in questa sosta per le nazionali. Il centrocampista del Barcellona, Gavi, è stato l'ultimo in ordine di tempo visto il problema accusato nel corso della sfida tra Spagna e Georgi ...