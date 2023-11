Cagliari | Nandez | «Domenica ancora fuori | forse con la Lazio»

Leggi su calcionews24

Nahitan, centrocampista del, ha così parlato del suo infortunio e del suo ritorno in campo. Di seguito le sue dichiarazioni a Sport890. RIENTRO – «Non credo di farcela, ma dovrei esserci per la prossima. Rientri contro la? Si si dovrei». INFORTUNIO – «Contro la Roma, prima della Colombia e del Brasile, avevo un fastidio. Sono stato in grado di giocare entrambe le partite, nella seconda facendo uno sforzo extra. Tornando non ho potuto fermarmi e oggi lo sto pagando un po».