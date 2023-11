Cagliari | Bonato | «Il gruppo è vincente | siamo stati lucidi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le parole di Nereo, direttore sportivo del, sull’inizio di stagione dei rossoblù in Serie A Nereo, direttore sportivo del, ha parlato a L’Unione Sarda, facendo un primo bilancio sulla squadra di Ranieri. PAROLE – «Non avevo mai lavorato al sud, le mie naturali perplessità sono state spazzate via subito. Mi sono trovato davanti una situazione critica, come società abbiamo dovuto fare delle scelte non semplici come quella del cambio di guida tecnica, poi la calma motivante di Claudio Ranieri e la compattezza dell’ambiente hanno fatto il resto. A livello personale sicuramente positivo. La scossa cheriusciti a dare, poi, da dicembre 2022 in poi ha prodotto quello che avete visto, quelche faticava si è poi rivelato ...