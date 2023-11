Byd | a ottobre nuovo record di vendite +38% | da inizio anno quasi 2 | 4 mln unità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Byd, il costruttore cinese leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (Nev), a- per il sesto mese consecutivo - ha raggiunto ildidi questi modelli toccando quota 301.833 Nev: il dato non solo segna il superamento per la prima volta della soglia delle 300.000mensili ma anche un aumento del 38,4% rispetto allo stesso mese dell'precedente. Il risultato fa seguito aldiregistrato da BYD nel terzo trimestre 2023 e porta il totale dall'dell'a oltre 2,37 milioni di autovetture a basso consumo energetico mentre dall'della commercializzazione è stata superata quota 5,7 milioni di Nev vendute. Al centro di ...