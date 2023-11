Bufera sul consigliere Valdegamberi per la polemica con Elena Cecchettin 

Leggi su agi

(Di lunedì 20 novembre 2023) AGI - Ilveneto, eletto nella lista Zaia, Stefanoha criticatoCecchettin per le posizioni espresse contro la diffusa "cultura patriarcale" come "preludio al femminicidio". "Mi dispiace per questa dichiarazione della sorella. Non è così. È un messaggio ideologico. E poi quella felpa con certi simboli aiuta a capire molto", ha scritto sui social, postando una intervista della ragazza. Controsi è sollevata una. La Lega ha tenuto a precisare che "non è iscritto alla Lega e non è mai stato un militante della Lega". Dal canto suo la senatrice di Alleanza, Verdi e Sinistra, Aurora Floridia, ha affermato che "mentre tutta l'Italia è sconvolta dalla morte violenta di Giulia Cecchettin e si stringe attorno ai familiari colpiti ...