Bruno Scaroni al timone di Zurich Italia dal primo gennaio 2024

(Di lunedì 20 novembre 2023)Insurance Group nominaamministratore delegato dilascia dal 31 dicembre il gruppo Generali – dove attualmene ricopre l’incarico di group chief transformation officer – e subentra a Giovanni Giuliani. La sua nomina ha decorrenza dalrientra quindi in, dove già dal 2008 al 2013 si occupa dello sviluppo del business sia a livello di Country che a livello di Gruppo. Più recentemente, ricopre ruoli crescenti nel Gruppo Generali: responsabile della Distribuzione in, Ceo di Europe Assistance, Group Strategy and Business Accelerator Director e, dal 2021, Group Chief Transformation ...

Zurich Insurance Group ha nominatocome amministratore delegato di Zurich Italia .subentrerà a Giovanni Giuliani e la sua nomina avrà decorrenza dal primo gennaio 2024 . Riporterà ad Alison Martin, Chief ...

Il Group Chief Transformation Officer di Generali subentrerà a Giovanni Giuliani. La nomina avrà decorrenza da gennaio 2024.

