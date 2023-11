Bruciate tutto | la lettera della sorella di Giulia è un grido di dolore

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) La storia diCecchettin ha colpito nel profondo l'opinione pubblica. La ragazza di soli 22 anni è scomparsa in un sabato qualunque insieme all'ex fidanzato ed è stata ritrovata una settimana dopo senza vita, abbandonata in un canalone in provincia di Pordenone. Il ragazzo, dopo aver tentato la fuga, è stato fermato e arrestato in Germania. Ladinon si è nascosta. Fin dalle prime ore di angoscia e di terrore, Elena si è battuta affinché la tragedia che ha travolto lei e la sua famiglia sia uno spunto per riflettere sulla violenza di genere. "Turetta viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. Un mostro è un'eccezione, una persona esterna alla società, una personaquale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c'è. I «mostri» non sono ...