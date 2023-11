Napoli-Milan - Brambati : “Sono due squadre in stato confusionale”

Brambati: "Credo non ci sia empatia tra Garcia e la squadra. Il Napoli potrebbe supportare le due punte"

02/11/2023 - 00:10 Massimoparla a Marte Sport Live: "Non mi aspettavo che il Napoli dopo dieci partite fosse quinto ... dopo un primo tempo allucinante contro il, nel quale poteva ...

Brambati: “Milan Per me può ancora ambire allo Scudetto” Pianeta Milan

Brambati: “Milan, a gennaio rinforza difesa e attacco!” Il Milanista

Brambati: “Il binomio Maldini-Massara era perfetto, se fossi Cardinale penserei a Tare”

L’agente FIFA Massimo Brambati evidenzia quanto stia mancando nel club rossonero una figura di raccordo come lo era l’ex difensore. Massimo Brambati a TMW Radio ha espresso il suo parere sulle diffico ...

Juventus-Inter, Allegri con tre certezze! Le possibili scelte – TS

Fra poco meno di sette giorni andrà in scena Juventus-Inter. Allegri, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, ha già in testa l’undici da schierare con tre certezze in campo SCELTE – La sfida fra Ju ...