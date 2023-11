Brachino | «Inter una spanna sopra tutti Ci sono 14 titolari»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023) Juventus-alle porte, appena una settimana al grande match di Serie A. Claudiolo anticipa parlandone su Sportitalia. SCONTRO DIRETTO – Claudioanticipa il derby d’Italia: «Questi big match dopo le soste portano ai cerotti, a problemi di energie e infortuni per i calciatori delle squadre coinvolte. Juventus–sarà una sfida di livelli altissimi. I nerazzurriunagli altri, anche come rosa. Questa è una rosa che è stata costruita nel tempo in un certo modo. Ha gli undici, che nel calcio moderno non esistono più, e possibilità sempre di alto livello. La gestione degli infortuni poi fa parte della grandezza di una squadra».-News - Ultime notizie e ...