Borse autunnali | tutti i modelli di tendenza  per l’autunno 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) La borsa è da sempre un accessorio irrinunciabile per completare al meglio gli outfit. Per le proposte, tra le passerelle della Fashion Week , abbiamo visto una grande varietà didalle clutch alle maxi bag in tantissime nuance e forme. Dunque, non ci resta che scoprire ie le tonalità da scegliere per le nostre bag. Le proposte sono davvero molte, i designer , però, come caratteristica comune, hanno deciso di soddisfare la necessità delle donne di avere sempre con sè una borsa versatile ma elegante. Per quanto riguarda i, le linee geometriche e squadrate sono decisamente tra le più apprezzate come, ad esempio, le pochette rettangolari, sferiche, lebaguette o quelle a secchiello. Il bauletto e le maxi bag vengono riattualizzati, pronti a ...