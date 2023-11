Bomba Milinkovic | la rivelazione | “Ritorno in Serie A”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’incredibile dichiarazione sul campione serbo, i tifosi del big club diA sognano il suo arrivo Serata di fondamentale importanza per le sorti della nostra Nazionale, chiamata a disputare – tra pochi istanti – una delle partite più delicate di tutta la sua storia: Ucraina Italia è alle porte, gli Azzurri si giocano il passaggio ai prossimi Campionati Europei, di scena in Germania a partire dal prossimo giugno. La formazione guidata da Luciano Spalletti, posizionata in seconda classe nel girone C di qualificazione, a pari merito con l’Ucraina, ha a disposizione due risultati su tre per strappare il pass decisivo. Il popolo italiano teme di rivivere l’ennesima disfatta calcistica dopo il duplice mancato accesso ai Mondiali, perdere questa sera sarebbe una vera e propria tragedia. L’Italia ha il dovere di difendere il titolo di Campione d’Europa in carica ...