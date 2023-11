Boeri sicuro | “La battaglia per clima e ambiente si può vincere Ecco come”

Leggi su notizie

(Di lunedì 20 novembre 2023) Stefanoin un’intervista a ‘La Repubblica’ si diceche lapersi puòla strategia che l’Italia deve utilizzare. Ile l’sono battaglie che caratterizzeranno il prossimo futuro. E per Stefanoentrambe le sfide il nostro Paese può vincerle e sulsi potrà arrivare ad un risultato positivo lo spiega in un’intervista a La Repubblica. Stefanosulla sfida dasu– Notizie.com – © Ansa“Si deve seguire l’esempio milanese – sottolinea– quindi mobilità coraggiosa, integrata e che non aumenti le disuguaglianze. Poi ...