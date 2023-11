Bobo tv | Fabrizio Corona “spariglia” le carte | “Ecco chi è la quinta persona che ha fatto saltare tutto”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Pubblicato il 20 Novembre, 2023 Accuse, minacce, amicizie finite, offese, risentimenti: c’è un po’ dinella storia che ha portato all’implosione dellatv. Alla ricetta già decisamente “gustosa” è stato aggiunto un nuovo ingrediente: una bella spolverata di mistero. Ci pensò Antonio Cassano, premiato col Tapiro d’oro, a tingere di “giallo” la già intricata vicenda parlando di unache si sarebbe messa in mezzo tra di loro provocando la lite fra i 4 ormai ex amici. Sulla questione è entrato nuovamente a gamba tesa, che fu aspramente apostrofato da Vieri con offese molto pesanti. In realtà Vieri non fece mai esplicitamente il nome di, ma se la prese con chi ipotizzò che latv si era sciolto per ...