Black Friday | le offerte tech da non perdere

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 novembre 2023) Due parole sinonimo della stagione degli acquisti:. Il venerdì nero che negli Stati Uniti apre il periodo dello shopping natalizio è diventato il momento più agognato della stagione da rivenditori e clienti. I primi registrano impennate di vendita imparagonabili con il resto dell'anno, i secondi vanno a caccia di affari per regalarsi gioie e anticipare i doni natalizi. Anche per questo, ormai, l'iniziativa nata in origine per circoscriveree ribassi nella terza settimana di novembre ha ampliato il suo raggio d'azione, delineando una lunga stagione dei saldi che parte a inizio novembre e si trascina fino a dicembre inoltrato, inglobando il Cyber Monday, il lunedì successivo al, che ormai ha le sue promozioni dedicate (e sul tema torneremo nei prossimi giorni). Diverse ...