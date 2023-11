Black Friday | le offerte sui robot aspirapolvere di Roborock | fino al -31%!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 20 novembre 2023) In occasione delancheha lanciato una gamma di promozioni particolarmente interessanti e che vi faranno risparmiareal 31% suitop di gamma della compagnia: ecco i dettagli L’annuale promozione del “” è ufficialmente iniziata, con negozi, rivenditori e marchi che offrono gli sconti più popolari. Questo è il momento migliore per spuntare gli articoli dalla vostra lista dei desideri, quindi non perdete l’occasione. I, noti per le loro potenti capacità di pulizia e per l’avanzata tecnologia di navigazione, sono molto apprezzati per la pulizia automatica di polvere, capelli e altro sporco da pavimenti e tappeti. Per ...