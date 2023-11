Black Friday | cambiano le regole | dai rimborsi ai tempi di consegna | ecco tutto quello che c’è da sapere

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dici “” e subito la mente corre agli acquisti forsennati, approfittando dei prezzi al ribasso. E al timore, comune in questi periodi dell’anno, di incappare in vere e proprie truffe osgradite. In Italia, come spiegato da La Stampa, le compravendite online sono cresciute del 20% nel corso dell’ultimo anno e gli acquisti hanno superato il valore di 48 miliardi di euro. Ma secondo uno studio di Yarix, divisione sulla sicurezza digitale di Var Group, nei prossimi messi le truffe virtuali causeranno al settore dell’e-commerce, nel mondo, perdite per 48 miliardi di dollari. Come difendersi da questi pericoli? Innanzi, bene ricordarlo, è possibile far valere il diritto di recesso, ovvero la facoltà di cambiare idea sull’acquisto effettuato e di restituire un prodotto o un servizio entro 14 giorni ...