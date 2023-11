Biden compie 81 anni | l’età diventa il grande tabù della sua campagna

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Joeoggi81e l'età del presidenteilsuaper la rielezione. E' quanto rivela Politico che racconta come, durante un raduno con i fundraiser, a chi chiedeva come rispondere alle sempre più crescenti preoccupazioni dei donatori e degli elettori sull'età troppo avanzata del presidente, il vice managerQuentin Fulks rispondeva che bisogna mettere l'enfasi sugli storici risultati ottenuti nel primo mandato di. "Penso che la strategia sia di non affrontare la cosa, di considerare le domande come una cosa stupida", rivela un donor democratico che ha sollevato la questione dell'età dicon esponenti ...