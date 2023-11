Berlusconi | l’eredità pronta per Fascina | Paolo e Dell’Utri

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’intesa suldi Silvioè stata raggiunta l’11 settembre ed ora scatta l’esecuzione formale per le ultime volontà del Cavaliere. Secondo quanto scrive Il Corriere dell Sera , in settimana i fratelli hanno preparato la provvista, sottraendola dal patrimonio ereditario, per adempiere ai lasciti richiesti dal padre: 100 milioni alla compagna Marta, 100 al fratello L'articolo proviene da Il Difforme.