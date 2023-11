Benevento involuto | per Andreoletti una lezione da cui ripartire

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNon è tecnico da tabelle Matteo, per il bergamasco la partita più importante è sempre la prossima. È innegabile, però, che il mese di novembre sarebbe dovuto essere una sorta di trampolino di lancio per il, invece si è trasformato nel momento più delicato della stagione per i colori giallorossi. Quattro punti raccolti su nove disponibili, pareggiando in casa contro il Giugliano e vedendo interrompersi la serie di dodici risultati utili consecutivi nella sconfitta di Monopoli. Si potrà obiettare che la formazione di Bertotto è stata capace di espugnare il “Partenio” di Avellino, ma fino a tre minuti dal novantesimo, dopo aver salvato la pelle in diverse occasioni, la Strega era in vantaggio e sarebbe bastata una gestione diversa e più lucida del finale di gara per portare a casa l’intera posta in palio. ...