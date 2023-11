Belen Rodriguez | “copia e in colla” | la teoria inquietante di Corona

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ma quindied Elio Lorenzoni si sposano oppure no? Al riguardo, Fabrizio(ex della showgirl argentina e guru del gossip più piccante e indiscreto sul jetset italiano) ha una sua brutale: "Vi prende per il c***o". Ricapitoliamo.ed Elio qualche giorno fa sono volati alle Maldive per una mini-vacanza molto romantica in un resort extra-lusso. Cene esclusive, cocktail, piscina, tanti baci ed effusioni da innamorati pazzi: l'ex conduttrice di Iene e Tu si que vales, su Instagram, non ha lesinato dettagli tra post e stories. "Tutto marketing".massacrata: cosa non le perdonano Poi la bomba: foto dell'anello al dito e un "SI" che scatena i pettegolezzi sulle nozze imminenti con l'imprenditore bresciano. I due si ...