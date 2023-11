Beautiful | anticipazioni 21 novembre | Sheila ha in pugno Deacon I Forrester contro Brooke e Liam

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 novembre 2023)21vuole assolutamente chela ospiti a casa sua, per nasconderla dalla polizia, e ricorre ad un rimedio estremo. Isono in festa, ma senza21prova a corrompere lo Sharpe Eh, già! La Carter, perchéla nasconda, arriverà a proporgli di dargli dei soldi (tanti!), per risolvere tutti i suoi problemi. L’offerta sarà veramente allettante! Siamo curiosi di sapere se il bay boy accetterà, ma pare di sì, perchési “installerà” da lui e non avrà alcuna intenzione di andarsene, nonostante i suoi tentativi di convincerla. Anzi, il ...