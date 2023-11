Beatrice Luzzi non si fida più di nessuno al GF | «State molto attenti»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nell'ultimo periodo il clima all'interno della casa del Grande Fratello persembrava decisamente più disteso. La donna era riuscita ad instaurare un certo feeling con diversi compagni d'avventura, soprattutto con Vittorio Menozzi. Nelle ultime ore, però, la situazione si è ribaltata. Alcuni concorrenti hanno iniziato a parlaremale dell'attrice, accusandola di essersi avvicinata al ragazzo solamente per strategia. Il più critico è stato soprattutto Giuseppe Garibaldi, il quale ha provato a mettere in guardia il suo amico dalla. Vittorio, così, durante un confronto con Giuseppe, gli ha fatto delle confessioni suche hanno indignato il popolo del web. In molti, infatti, ritengono che la donna sia stata pugnalata alle spalle dal coinquilino....