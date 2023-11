Beach volley | doppia prima volta al Challenge di Chjiang Mai Festeggiano Brasile e Olanda!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Olanda eil successo neldi Chiang Mai in Thailandia con una, visto che le due coppie trionfatrici non avevano ancora mai vinto nel circuito mondiale. In campo maschile la vittoria è andata agli olandesi Immers/van de Velde che si sono aggiudicati con il punteggio di 2-0 una finale a senso unico contro i polacchi Kantor/Zdybek. Un barlume di equilibrio nel primo set, vinto dagli olandesi 21-16 e poi secondo set senza storia con Immers/van de Velde che si sono imposti 21-13 conquistando il loro primo successo di coppia. Terzo gradino del podio per gli statunitensi Evans/Budinger, al secondo podio stagionale, che hanno vinto 2-1 (27-25, 21-23, 15-9) la battaglia nella finale di consolazione contro gli australiani Nicolaidis/Carracher. Così ...